RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине 6 млн абонентов без света. Киев в списке проблемных регионов

Фото: в Украине 6 млн абонентов без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине по состоянию на вечер 30 ноября около 6 миллионов абонентов остались без света. Ситуация с электроснабжением остается тяжелой в семи регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского

"На сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей нашего государства и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил президент.

По его словам, сейчас энергетики делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и включать свет на более длительное время.

"И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве начнут действовать "ручные отключения", чтобы выключать свет в домах, находящихся на линиях критической инфраструктуры.

Также мы писали, что Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийвимкнення світлаенергетики