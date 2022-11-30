В Украине 6 млн абонентов без света. Киев в списке проблемных регионов

"На сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей нашего государства и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил президент.

По его словам, сейчас энергетики делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и включать свет на более длительное время.

"И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать", - добавил Зеленский.