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В Україні 3000 родин переселенців придбали житло за програмою єВідновлення

15:37 20.06.2026 Сб
2 хв
Хто отримує житлові ваучери першим та в яких регіонах найактивніше купують квартири?
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA)

В Україні 3000 родин, які залишили окуповані території, вже придбали власне житло за програмою єВідновлення. Наразі держава погодила тисячі заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Деталі програми та лідери за регіонами

За її словами, на першому етапі фінансування державна ініціатива фокусується на забезпеченні житловими ваучерами тих переселенців, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом місцеві комісії вже розглянули та погодили понад 33 тисячі заяв із понад 41 тисячі поданих.

Наразі погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн. Найпопулярнішим форматом залишаються квартири - на них припадає понад 88% усього придбаного житла, тоді як приватні будинки становлять близько 10%.

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З 1 травня найбільшу активність у купівлі нерухомості за ваучерами зафіксовано в таких регіонах:

  • Київська область - використано понад 500 ваучерів на суму більш як 1 млрд грн;
  • Дніпропетровська область - 342 ваучери на 682,8 млн грн;
  • Одеська область - 298 ваучерів на 595,8 млн грн;
  • Місто Київ - 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

"Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб якомога більше українських родин отримали можливість придбати власне житло в межах складової "Житло для ВПО з ТОТ" програми єВідновлення", - наголосила Свириденко.

Допомога переселенцям в Україні

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили правила тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Уряд запровадив обов'язковий моніторинг шелтерів та місць компактного поселення за спеціальним чек-листом, а також чітко врегулював правила укладання, продовження та розірвання договорів на житло.

Також раніше повідомлялося, що в Україні розширять підтримку переселенців та гарантують житло дитячим будинкам сімейного типу. Зокрема, Кабмін збільшив до 90 днів термін виплати компенсацій закладам, які розміщують у себе ВПО, що втратили документи через бойові дії.

Крім того, у держбюджеті на 2026 рік заклали 833 млн гривень на купівлю чи будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу.

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Війна в УкраїніЮлія СвириденкоВнутрішньо переміщені особи