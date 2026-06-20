В Україні 3000 родин переселенців придбали житло за програмою єВідновлення

Деталі програми та лідери за регіонами

За її словами, на першому етапі фінансування державна ініціатива фокусується на забезпеченні житловими ваучерами тих переселенців, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом місцеві комісії вже розглянули та погодили понад 33 тисячі заяв із понад 41 тисячі поданих.

Наразі погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн. Найпопулярнішим форматом залишаються квартири - на них припадає понад 88% усього придбаного житла, тоді як приватні будинки становлять близько 10%.

З 1 травня найбільшу активність у купівлі нерухомості за ваучерами зафіксовано в таких регіонах:

Київська область - використано понад 500 ваучерів на суму більш як 1 млрд грн;

- використано понад 500 ваучерів на суму більш як 1 млрд грн; Дніпропетровська область - 342 ваучери на 682,8 млн грн;

- 342 ваучери на 682,8 млн грн; Одеська область - 298 ваучерів на 595,8 млн грн;

- 298 ваучерів на 595,8 млн грн; Місто Київ - 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

"Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб якомога більше українських родин отримали можливість придбати власне житло в межах складової "Житло для ВПО з ТОТ" програми єВідновлення", - наголосила Свириденко.