В Украине 3000 семей переселенцев приобрели жилье в рамках программы еВосстановление

Подробности программы и руководители по регионам

По ее словам, на первом этапе финансирования государственная инициатива сосредоточена на предоставлении жилищных ваучеров тем переселенцам, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

В целом местные комиссии уже рассмотрели и согласовали более 33 тысяч заявок из более чем 41 тысячи поданных.

На данный момент согласовано 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн. Самым популярным форматом остаются квартиры - на них приходится более 88% всего приобретенного жилья, тогда как частные дома составляют около 10%.

С 1 мая наибольшая активность в покупке недвижимости по ваучерам зафиксирована в следующих регионах:

Киевская область - использовано более 500 ваучеров на сумму свыше 1 млрд грн;

- использовано более 500 ваучеров на сумму свыше 1 млрд грн; Днепропетровская область - 342 ваучера на сумму 682,8 млн грн;

- 342 ваучера на сумму 682,8 млн грн; Одесская область - 298 ваучеров на сумму 595,8 млн грн;

- 298 ваучеров на сумму 595,8 млн грн; город Киев - 275 ваучеров на сумму 549,6 млн грн.

"Работаем над привлечением дополнительного финансирования, чтобы как можно больше украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье в рамках компонента "Жилье для ВПЛ из ТОТ" программы "еВосстановление", - подчеркнула Свириденко.