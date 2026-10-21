В Україні 22 жовтня запровадять графіки відключення світла: як діятимуть обмеження

Через наслідки російських атак на енергооб'єкти у частині областей України 22 жовтня запровадять обмеження споживання. Для промисловості та побутових споживачів діятимуть графіки відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Заходи обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59.
У цей період застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення обсягом від 1 до 2 черг для всіх категорій споживачів.
В "Укренерго" наголошують, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Українців закликають стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго у своїх регіонах та ощадливо споживати електроенергію, коли з'являється світло.
Нагадаємо, що 19 жовтня Росія завдала чергового масованого удару по цивільній енергетичній інфраструктурі України із застосуванням ракет та дронів.
Унаслідок цієї атаки пошкодження об'єктів та знеструмлення зафіксували у понад 10 областях країни.
Крім того, 16 жовтня через російські обстріли в низці регіонів України також вводили аварійні відключення світла.
Тоді ворожі удари по критичних об'єктах призвели до вимушених обмежень електропостачання в кількох областях.