В Україні 22 жовтня запровадять графіки відключення світла: як діятимуть обмеження

Заходи обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59.

У цей період застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення обсягом від 1 до 2 черг для всіх категорій споживачів.

В "Укренерго" наголошують, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців закликають стежити за актуальною інформацією на сторінках обленерго у своїх регіонах та ощадливо споживати електроенергію, коли з'являється світло.