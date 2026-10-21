В Украине 22 октября введут графики отключения света: как будут действовать ограничения

Меры ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59.

В этот период будут применяться графики ограничения мощности для промышленности, а также повременные отключения объемом от 1 до 2 очередей для всех категорий потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Украинцев призывают следить за актуальной информацией на страницах облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, когда появляется свет.