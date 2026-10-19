Росія знову масовано атакувала енергетику України: знеструмлення у понад 10 областях
Упродовж минулої доби та вранці російські війська завдали масованого удару дронами та ракетами по цивільній енергетичній та критичній інфраструктурі України. Унаслідок атак є пошкодження та знеструмлення щонайменше в 11 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та повідомлення прем'єра Сергія Корецького.
Наслідки масованих атак на енергооб'єкти
За даними НЕК "Укренерго", ворог застосував комбіновану тактику: протягом доби здійснював дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, а вночі та вранці завдав ракетного удару по низці об'єктів.
Станом на ранок нові знеструмлення та пошкодження зафіксовано у таких регіонах:
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Волинська;
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Житомирська;
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Рівненська;
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Тернопільська;
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Хмельницька;
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Вінницька;
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Кіровоградська;
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Харківська;
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Одеська;
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Миколаївська;
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Київська.
Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, енергетики та аварійні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Удари по цивільній інфраструктурі та складах із ліками
Як повідомив Корецький, основною ціллю російських обстрілів цієї ночі була саме енергетика, однак під удар потрапили й інші цивільні об'єкти.
Окрім енергоінфраструктури, ворожі ракети та дрони пошкодили:
склади з медикаментами;
залізничні станції;
торгові приміщення;
житлові будинки.
На місцях влучань триває розбір завалів, заміна пошкодженого обладнання та відновлення атакованих об'єктів.