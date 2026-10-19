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Росія знову масовано атакувала енергетику України: знеструмлення у понад 10 областях

11:32 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Росія знову масовано атакувала енергетику України: знеструмлення у понад 10 областях Фото: в Україні є відключення світла після обстрілу РФ (колаж РБК-Україна)
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Упродовж минулої доби та вранці російські війська завдали масованого удару дронами та ракетами по цивільній енергетичній та критичній інфраструктурі України. Унаслідок атак є пошкодження та знеструмлення щонайменше в 11 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та повідомлення прем'єра Сергія Корецького.

Наслідки масованих атак на енергооб'єкти

За даними НЕК "Укренерго", ворог застосував комбіновану тактику: протягом доби здійснював дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, а вночі та вранці завдав ракетного удару по низці об'єктів.

Станом на ранок нові знеструмлення та пошкодження зафіксовано у таких регіонах:

  • Волинська;

  • Житомирська;

  • Рівненська;

  • Тернопільська;

  • Хмельницька;

  • Вінницька;

  • Кіровоградська;

  • Харківська;

  • Одеська;

  • Миколаївська;

  • Київська.

Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, енергетики та аварійні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Удари по цивільній інфраструктурі та складах із ліками

Як повідомив Корецький, основною ціллю російських обстрілів цієї ночі була саме енергетика, однак під удар потрапили й інші цивільні об'єкти.

Окрім енергоінфраструктури, ворожі ракети та дрони пошкодили:

склади з медикаментами;

залізничні станції;

торгові приміщення;

житлові будинки.

На місцях влучань триває розбір завалів, заміна пошкодженого обладнання та відновлення атакованих об'єктів.

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