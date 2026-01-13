В Україні у 2025 році рекордно зросла кількість жертв серед цивільних, - ООН
В Україні у 2025 році зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних з початку повномасштабної війни. Кількість загиблих і поранених зросла більш ніж на третину порівняно з 2024 роком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячну доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Рекордні втрати серед цивільних
За даними ММПЛУ, у 2025 році внаслідок пов’язаного з війною насильства в Україні:
- загинули 2 514 цивільних осіб;
- 12 142 людини отримали поранення.
Це на 31% більше, ніж у 2024 році, і на 70% більше, ніж у 2023-му. Переважна більшість жертв (97%) зафіксована на підконтрольній Україні території внаслідок атак російських збройних сил.
"Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб свідчить про суттєве погіршення рівня їхнього захисту", - заявила голова місії Даніель Белль.
Прифронтові райони: найвищий ризик
У 2025 році 63% усіх цивільних втрат сталися саме у прифронтових районах. Особливо вразливою групою залишаються люди старшого віку.
Особи 60 років і старше становили понад 45% загиблих у прифронтових громадах, хоча їхня частка в населенні України - близько 25%.
Суттєво зросла кількість жертв від безпілотників малої дальності:
- 577 загиблих;
- 3 288 поранених.
Це на 120% більше, ніж роком раніше.
"Багато районів поблизу лінії фронту стали фактично непридатними для життя", - наголосила Белль.
Удари по містах по всій країні
З червня 2025 року російські війська значно посилили застосування далекобійної зброї. Саме ракети та баражувальні боєприпаси спричинили 35% усіх цивільних жертв у 2025 році.
Наймасштабніші атаки року:
- 19 листопада, Тернопіль - щонайменше 38 загиблих, зокрема 8 дітей;
- 31 липня, Київ - 32 загиблих, серед них 5 дітей, і 170 поранених.
Це найбільші підтверджені втрати серед цивільних у цих містах з початку повномасштабного вторгнення.
Атаки на енергетику і гуманітарні наслідки
У жовтні 2025 року Росія відновила масштабні удари по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до тривалих відключень світла, води та опалення, зокрема в Одеській області.
Атаки тривають і взимку 2026 року - на тлі морозів до -15°C перебої з електропостачанням значно підвищують ризики для цивільного населення по всій країні.
Нагадаємо, США в ООН засудили удари по енергетичній інфраструктурі України та застосування ракети "Орєшнік", назвавши це небезпечною й незрозумілою ескалацією та глузуванням з мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 9 січня Росія атакувала Львівську область балістичною ракетою середньої дальності. Спочатку повідомлялося, що під час удару могла бути застосована ракета типу "Орєшнік".