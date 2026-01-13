ua en ru
В Украине в 2025 году рекордно возросло количество жертв среди гражданских, - ООН

Вторник 13 января 2026 13:41
UA EN RU
В Украине в 2025 году рекордно возросло количество жертв среди гражданских, - ООН Фото: Последствия ракетного удара по Тернополю в ноябре 2025 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в 2025 году зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданских с начала полномасштабной войны. Количество погибших и раненых выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Рекордные потери среди гражданских лиц

По данным ММПЧУ, в 2025 году в результате связанного с войной насилия в Украине:

  • погибли 2 514 гражданских лиц;
  • 12 142 человека получили ранения.

Это на 31% больше, чем в 2024 году, и на 70% больше, чем в 2023-м. Подавляющее большинство жертв (97%) зафиксировано на подконтрольной Украине территории в результате атак российских вооруженных сил.

"Увеличение количества жертв среди гражданских лиц свидетельствует о существенном ухудшении уровня их защиты", - заявила глава миссии Даниэль Белль.

Прифронтовые районы: самый высокий риск

В 2025 году 63% всех гражданских потерь произошли именно в прифронтовых районах. Особенно уязвимой группой остаются люди старшего возраста.

Лица 60 лет и старше составляли более 45% погибших в прифронтовых общинах, хотя их доля в населении Украины - около 25%.

Существенно возросло количество жертв от беспилотников малой дальности:

  • 577 погибших;
  • 3 288 раненых.

Это на 120% больше, чем годом ранее.

"Многие районы вблизи линии фронта стали фактически непригодными для жизни", - подчеркнула Белль.

Удары по городам по всей стране

С июня 2025 года российские войска значительно усилили применение дальнобойного оружия. Именно ракеты и барражирующие боеприпасы вызвали 35% всех гражданских жертв в 2025 году.

Самые масштабные атаки года:

  • 19 ноября, Тернополь - по меньшей мере 38 погибших, в том числе 8 детей;
  • 31 июля, Киев - 32 погибших, среди них 5 детей, и 170 раненых.

Это самые большие подтвержденные потери среди гражданских в этих городах с начала полномасштабного вторжения.

Атаки на энергетику и гуманитарные последствия

В октябре 2025 года Россия возобновила масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к длительным отключениям света, воды и отопления, в частности в Одесской области.

Атаки продолжаются и зимой 2026 года - на фоне морозов до -15°C перебои с электроснабжением значительно повышают риски для гражданского населения по всей стране.

Напомним, США в ООН осудили удары по энергетической инфраструктуре Украины и применение ракеты "Орешник", назвав это опасной и непонятной эскалацией и насмешкой над мирными усилиями администрации Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Сначала сообщалось, что во время удара могла быть применена ракета типа "Орешник".

