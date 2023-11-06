Україні у 2024 році загрожує "дірка" у 29 млрд доларів без підтримки союзників, - Мінфін

Чиновник наголошує на важливості подальшого надання країні допомоги від союзників, а також зазначає, що майже 30 мільярдна "дірка" в Україні негативно вплине і на держави Європейського союзу.

"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", - сказав чиновник журналістам.

Як заявив глава Мінфіну, Україна потребує термінової допомоги та відкрита для реформ, зокрема, в антикорупційній сфері.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", - зазначає Марченко.

Попереджаючи про можливі проблеми для ЄС через затримку фінансування України, міністр висловив думку, що наслідки економічної кризи "будуть дуже, дуже травматичними не тільки для України, а й для всієї Європи".

"Бо це може мати наслідки і для Європи... у зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ ", - сказав він.

Також Марченко знову закликав союзників передати Україні близько 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених країнами G7 після початку агресором широкомасштабного вторгнення.

"Для України є законним пріоритетом отримання цих заморожених російських активів для відновлення України", - заявив глава Мінфіну.

Що передувало

Нагадаємо, що допомога Україні з боку Євросоюзу закінчується у грудні. Європейська комісія пообіцяла виділити Києву пакет у розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, але узгодження було заблоковане після того, як Угорщина та Словаччина виступили проти подальшого фінансування для України.

Додамо, що нещодавно уряд України передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро.

Також раніше повідомлялося, що в ЄС на початку листопада підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Як зазначила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра, Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції вже у грудні.