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ЄС схвалив плани про передачу Україні доходів від заморожених активів РФ, - Мін'юст

Четвер 02 листопада 2023 20:41
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ЄС схвалив плани про передачу Україні доходів від заморожених активів РФ, - Мін'юст Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Європейському союзі підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України. Єврокомісія планує висунути юридичні пропозиції вже в грудні.

Про це заявила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, через західні санкції заморожено 300 млрд доларів, що належать російському центральному банку. Більшість цих коштів - 180 млрд євро зберігається в Euroclear - найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Не так давно Euroclear повідомив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених активах РФ лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року.

Мудра зазначила, що західні партнери розглядають можливість використання активів РФ з метою отримання від них доходів та направлення їх на проекти відновлення України.

"Отже, очікування такого плану - грудень. Дані активи зберігаються в основному в формі цінних паперів, що мають термін погашення та виплату доходів. Тому, відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи", - заявила вона.

Замміністра юстиції зазначила, що від російських активів закумульовано уже 3 млрд доларів. За її словами, це не ті, кошти, що належать РФ, юридично - це "неочікуваний дохід", який би не був отриманий, якби не санкції.

Крім того, вона додала, що українська сторона добиватиметься конфіскації усіх активів РФ, а не лише доходів з них.

Конфіскація російських активів

Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

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