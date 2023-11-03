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Уряд передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро

П'ятниця 03 листопада 2023 14:15
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Уряд передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд передав Європейській комісії попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility, яка передбачає допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як відзначив Шмигаль, Ukraine Facility є програмою допомоги нашій країні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки з акцентом на бюджетну підтримку. Для того, аби отримувати кошти, Україна проведе низку реформ й проєктів трансформацій.

Передані напрацювання складаються з 4 блоків, а саме:

  • макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення;
  • базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя;
  • економічні реформи. Мова йде про покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональну політику;
  • ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому.

"Ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість", - додав прем'єр.

План зокрема міститиме наскрізні напрямки, серед яких:

  • європейська інтеграція;
  • цифрова трансформація;
  • зелений перехід.

Зокрема Шмигаль зауважив, що план Ukraine Facility не є загальною стратегією економічного розвитку держави. Це перелік умов для отримання допомоги від ЄС. Сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа.

"Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Робота над ним продовжиться з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом", - пояснив прем'єр.

Ukraine Facility

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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