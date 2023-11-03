Уряд передав Єврокомісії попередній проект плану допомоги ЄС на 50 млрд євро
Уряд передав Європейській комісії попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility, яка передбачає допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Як відзначив Шмигаль, Ukraine Facility є програмою допомоги нашій країні в розмірі 50 млрд євро на наступні 4 роки з акцентом на бюджетну підтримку. Для того, аби отримувати кошти, Україна проведе низку реформ й проєктів трансформацій.
Передані напрацювання складаються з 4 блоків, а саме:
- макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення;
- базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя;
- економічні реформи. Мова йде про покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональну політику;
- ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому.
"Ми говоримо про енергетичний сектор, аграрний сектор, логістику, ІТ, критичні матеріали, переробну промисловість", - додав прем'єр.
План зокрема міститиме наскрізні напрямки, серед яких:
- європейська інтеграція;
- цифрова трансформація;
- зелений перехід.
Зокрема Шмигаль зауважив, що план Ukraine Facility не є загальною стратегією економічного розвитку держави. Це перелік умов для отримання допомоги від ЄС. Сьогоднішні напрацювання ще не є остаточною версією документа.
"Це попередній план для початку консультацій з нашими європейськими колегами. Робота над ним продовжиться з міжнародними партнерами, громадянським суспільством та українським бізнесом", - пояснив прем'єр.
Ukraine Facility
У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.
За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.