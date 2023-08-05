В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих, - МВС

В Україні, у порівнянні з минулим роком, кількість загиблих на воді зросла на 20%. З початку року зафіксовано 640 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що серед 640 загиблих на водоймах - 60 неповнолітніх. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.
"Кілька днів тому на Київщині потонув 10-річний хлопчик. Сталося це під час купання на ставку у селі Ходосівка. З дна водойми тіло хлопчика підняли на поверхню рятувальники", - пише пресслужба.
Що радять рятувальники:
Тим часом як пише ДСНС, за минулу добу у водоймах Чернігівської області потонуло 4 людини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як торік у селі Крушинка Київської області втонув чоловік під час купання на Водохреще.
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