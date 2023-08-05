RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших, - МВД

Фото: В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине по сравнению с прошлым годом количество погибших на воде выросло на 20%. С начала года зафиксировано 640 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Отмечается, что среди 640 погибших на водоемах - 60 несовершеннолетних. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

"Несколько дней назад в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Произошло это во время купания на пруду в селе Ходосовка. Со дна водоема тело мальчика подняли на поверхность спасатели", - пишет пресс-служба.

Что советуют спасатели:

  • не стоит купаться в неизвестных местах;
  • запрещается подплывать к маломерным судам;
  • запрещается заплывать за предел купания, обозначенный буями;
  • запрещается прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенной глубиной и состоянием дна;
  • запрещается использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.
  • следить за досугом детей и не разрешать им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Между тем, как пишет ГСЧС, за минувшие сутки в водоемах Черниговской области утонуло 4 человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в прошлом году в селе Крушинка Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины