В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших, - МВД

Отмечается, что среди 640 погибших на водоемах - 60 несовершеннолетних. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

"Несколько дней назад в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Произошло это во время купания на пруду в селе Ходосовка. Со дна водоема тело мальчика подняли на поверхность спасатели", - пишет пресс-служба.

Что советуют спасатели:

не стоит купаться в неизвестных местах;

запрещается подплывать к маломерным судам;

запрещается заплывать за предел купания, обозначенный буями;

запрещается прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенной глубиной и состоянием дна;

запрещается использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.

следить за досугом детей и не разрешать им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Между тем, как пишет ГСЧС, за минувшие сутки в водоемах Черниговской области утонуло 4 человека.