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В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих, - МВС

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Субота 05 серпня 2023 10:30
В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих, - МВС Фото: В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, у порівнянні з минулим роком, кількість загиблих на воді зросла на 20%. З початку року зафіксовано 640 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що серед 640 загиблих на водоймах - 60 неповнолітніх. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.

"Кілька днів тому на Київщині потонув 10-річний хлопчик. Сталося це під час купання на ставку у селі Ходосівка. З дна водойми тіло хлопчика підняли на поверхню рятувальники", - пише пресслужба.

Що радять рятувальники:

  • не варто купатись в невідомих місцях;
  • забороняється підпливати до маломірних суден;
  • забороняється запливати за межу купання, позначену буями;
  • забороняється стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;
  • забороняється використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки.
  • слідкувати за дозвіллям дітей та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Тим часом як пише ДСНС, за минулу добу у водоймах Чернігівської області потонуло 4 людини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як торік у селі Крушинка Київської області втонув чоловік під час купання на Водохреще.

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Міністерство внутрішніх справ України
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