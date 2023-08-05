В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих, - МВС

В Україні, у порівнянні з минулим роком, кількість загиблих на воді зросла на 20%. З початку року зафіксовано 640 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що серед 640 загиблих на водоймах - 60 неповнолітніх. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.

"Кілька днів тому на Київщині потонув 10-річний хлопчик. Сталося це під час купання на ставку у селі Ходосівка. З дна водойми тіло хлопчика підняли на поверхню рятувальники", - пише пресслужба.

Що радять рятувальники:

не варто купатись в невідомих місцях;

забороняється підпливати до маломірних суден;

забороняється запливати за межу купання, позначену буями;

забороняється стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;

забороняється використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки.

слідкувати за дозвіллям дітей та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Тим часом як пише ДСНС, за минулу добу у водоймах Чернігівської області потонуло 4 людини.