В Україні на 20% зросла кількість загиблих на воді. З початку року 640 загиблих, - МВС
В Україні, у порівнянні з минулим роком, кількість загиблих на воді зросла на 20%. З початку року зафіксовано 640 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що серед 640 загиблих на водоймах - 60 неповнолітніх. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.
"Кілька днів тому на Київщині потонув 10-річний хлопчик. Сталося це під час купання на ставку у селі Ходосівка. З дна водойми тіло хлопчика підняли на поверхню рятувальники", - пише пресслужба.
Що радять рятувальники:
- не варто купатись в невідомих місцях;
- забороняється підпливати до маломірних суден;
- забороняється запливати за межу купання, позначену буями;
- забороняється стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна;
- забороняється використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки.
- слідкувати за дозвіллям дітей та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.
Тим часом як пише ДСНС, за минулу добу у водоймах Чернігівської області потонуло 4 людини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як торік у селі Крушинка Київської області втонув чоловік під час купання на Водохреще.
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