В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших, - МВД
В Украине по сравнению с прошлым годом количество погибших на воде выросло на 20%. С начала года зафиксировано 640 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
Отмечается, что среди 640 погибших на водоемах - 60 несовершеннолетних. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.
"Несколько дней назад в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Произошло это во время купания на пруду в селе Ходосовка. Со дна водоема тело мальчика подняли на поверхность спасатели", - пишет пресс-служба.
Что советуют спасатели:
- не стоит купаться в неизвестных местах;
- запрещается подплывать к маломерным судам;
- запрещается заплывать за предел купания, обозначенный буями;
- запрещается прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенной глубиной и состоянием дна;
- запрещается использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.
- следить за досугом детей и не разрешать им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.
Между тем, как пишет ГСЧС, за минувшие сутки в водоемах Черниговской области утонуло 4 человека.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в прошлом году в селе Крушинка Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение.
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