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В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших, - МВД

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Суббота 05 августа 2023 10:30
В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших, - МВД Фото: В Украине на 20% выросло количество погибших на воде. С начала года 640 погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине по сравнению с прошлым годом количество погибших на воде выросло на 20%. С начала года зафиксировано 640 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

Отмечается, что среди 640 погибших на водоемах - 60 несовершеннолетних. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

"Несколько дней назад в Киевской области утонул 10-летний мальчик. Произошло это во время купания на пруду в селе Ходосовка. Со дна водоема тело мальчика подняли на поверхность спасатели", - пишет пресс-служба.

Что советуют спасатели:

  • не стоит купаться в неизвестных местах;
  • запрещается подплывать к маломерным судам;
  • запрещается заплывать за предел купания, обозначенный буями;
  • запрещается прыгать в воду из сооружений, в местах с неопределенной глубиной и состоянием дна;
  • запрещается использовать для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.
  • следить за досугом детей и не разрешать им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы.

Между тем, как пишет ГСЧС, за минувшие сутки в водоемах Черниговской области утонуло 4 человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в прошлом году в селе Крушинка Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение.

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Министерство внутренних дел Украины
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