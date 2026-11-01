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В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла: коли чекати обмежень

20:25 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: графіки відключення світла запровадять 2 листопада (Getty Images)

Через масовані атаки росіян на енергооб'єкти у частині областей України 2 листопада запровадять графіки обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетики зазначають, що заходи обмеження споживання діятимуть у частині регіонів упродовж доби.

Зокрема, передбачено такі графіки:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості.

  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1.5 до 2.5 черги.

В енергокомпанії зазначають, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Українців закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком, громадян просять споживати її ощадливо.

Нагадаємо, що 1 листопада Росія вчергове атакувала енергетичні об'єкти в українських регіонах.

Зокрема, унаслідок ворожого удару було зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, через що частина населених пунктів на Тернопільщині залишилася без світла.

Крім того, під ударом росіян опинилася критична інфраструктура Житомирської області. Через це в регіоні понад 650 населених пунктів залишилися без електропостачання.

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УкренергоГрафіки відключення світлаВійна в УкраїніЕнергетики