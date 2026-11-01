В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла: коли чекати обмежень

Нагадаємо, що 1 листопада Росія вчергове атакувала енергетичні об'єкти в українських регіонах.

Зокрема, унаслідок ворожого удару було зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, через що частина населених пунктів на Тернопільщині залишилася без світла.

Крім того, під ударом росіян опинилася критична інфраструктура Житомирської області. Через це в регіоні понад 650 населених пунктів залишилися без електропостачання.