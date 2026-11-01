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В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света: когда ждать ограничений

20:25 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: графики отключения света введут 2 ноября (Getty Images)

Из-за массированных атак россиян на энергообъекты в части областей Украины 2 ноября введут графики ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать в части регионов в течение суток.

В частности, предусмотрены следующие графики:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности.

  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1.5 до 2.5 очереди.

В энергокомпании отмечают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться.

Украинцы призывают следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику, граждан просят потреблять ее бережливо.

Напомним, что 1 ноября Россия в очередной раз атаковала энергетические объекты в украинских регионах.

В частности, в результате вражеского удара было зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов в Тернопольской области осталась без света.

Кроме того, под ударом россиян очутилась критическая инфраструктура Житомирской области. Поэтому в регионе более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения.

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