В Украине 2 ноября будут действовать графики отключения света: когда ждать ограничений

Напомним, что 1 ноября Россия в очередной раз атаковала энергетические объекты в украинских регионах.

В частности, в результате вражеского удара было зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов в Тернопольской области осталась без света.

Кроме того, под ударом россиян очутилась критическая инфраструктура Житомирской области. Поэтому в регионе более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения.