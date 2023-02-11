В Украине 12 человек пострадали из-за вчерашних атак России, - ГСЧС
В результате вчерашних атак России ранения получили 12 человек. Спасатели за минувшие сутки совершили более сотни выездов для ликвидации последствий обстрелов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Из-за вчерашних атак в Украине повреждено 58 объектов, среди которых преимущественно жилые дома. Также из-за действий россиян пострадали 12 человек.
"Подразделениями ГСЧС с начала суток 10 февраля было совершено 168 выездов на ликвидацию последствий обстрелов. Наши специалисты ликвидировали 16 пожаров и оказали психологическую помощь 172 лицам", - сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.
К ликвидации последствий обстрелов было привлечено 450 спасателей и около 100 единиц техники.
Фото: в результате вчерашних атак пострадали 12 украинцев (t.me/dsns_telegram)
Напомним, вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около трех десятков беспилотников.
Кроме того, вечером силы ПВО сбили 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом.
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