В Україні 11 жовтня діятимуть графіки відключення світла: якими будуть обмеження

У частині регіонів України 11 жовтня запроваджують вимушені обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Енергетики зазначають, що для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 15:00 до 23:59.
Для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом від 0.5 до 1.5 черги, які застосовуватимуться з 16:00 до 23:59.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися через триваючі обстріти.
Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.
"Коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте його ощадливо", - зауважили в "Укренерго".
Нагадаємо, що у столиці можуть діяти різні сценарії відключень електроенергії залежно від інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.
За інформацією експертів, у разі продовження обстрілів Київ може жити як за м'яким сценарієм з обмеженнями на 4-6 годин, так і за найгіршим, який передбачає до 18 годин без світла взимку та можливі перебої з водопостачанням.
Водночас після однієї з останніх ворожих атак у Києві вже запроваджували аварійні відключення, а енергетики в оперативному режимі працювали над відновленням світла.