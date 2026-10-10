RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света: какими будут ограничения

20:00 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: свет в Украине будут выключать по новым графикам (Getty Images)

В части регионов Украины 11 октября вводят вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди, которые будут применяться с 16:00 до 23:59.

Ситуация в энергосистеме может изменяться из-за продолжающихся обострений.

Украинцы призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

"Когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте его бережливо", - отметили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, что в столице могут действовать разные сценарии отключений электроэнергии в зависимости от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По информации экспертов, в случае продолжения обстрелов Киев может жить как по мягкому сценарию с ограничениями на 4-6 часов, так и по самому худшему, который предусматривает до 18 часов без света зимой и возможные перебои с водоснабжением.

В то же время, после одной из последних вражеских атак в Киеве уже вводили аварийные отключения, а энергетики в оперативном режиме работали над восстановлением света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения светаВойна в УкраинеЭнергетикиУкрэнерго