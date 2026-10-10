В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света: какими будут ограничения

В части регионов Украины 11 октября вводят вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Энергетики отмечают, что для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59.
Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди, которые будут применяться с 16:00 до 23:59.
Ситуация в энергосистеме может изменяться из-за продолжающихся обострений.
Украинцы призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.
"Когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте его бережливо", - отметили в "Укрэнерго".
Напомним, что в столице могут действовать разные сценарии отключений электроэнергии в зависимости от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.
По информации экспертов, в случае продолжения обстрелов Киев может жить как по мягкому сценарию с ограничениями на 4-6 часов, так и по самому худшему, который предусматривает до 18 часов без света зимой и возможные перебои с водоснабжением.
В то же время, после одной из последних вражеских атак в Киеве уже вводили аварийные отключения, а энергетики в оперативном режиме работали над восстановлением света.