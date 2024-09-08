В Україні з 1 жовтня запрацює електронна система регулювання обігу медичного канабісу, - МОЗ

Легалізація медичного канабісу в Україні

На початку 2023 року профільний Комітет Ради підтримав законопроект щодо використання медичного канабісу в Україні. Також президент Володимир Зеленський виступав за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

21 грудня 2023 року Рада у другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в країні. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів. А 15 лютого цього року Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні

Після цього необхідно пів року, щоб закон запрацював. За цей період уряд має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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