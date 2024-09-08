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В Україні з 1 жовтня запрацює електронна система регулювання обігу медичного канабісу, - МОЗ

Ілюстративне фото: в Україні запрацює система регулювання обігу медичного канабісу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Система з регулювання обігу медичного канабісу в Україні запрацює з 1 жовтня. У ній будуть фіксуватись понад 30 видів операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра охорони здоров'я України Марію Карчевич в ефірі "Ми Україна".

За її словами, у такій системі Міністерство охорони здоров'я буде бачити "шлях" медичного канабісу від насіння і до відпуску в аптеці. Вона зауважила, що у системі буде фіксуватись понад 30 видів операцій стосовно обігу медичного канабісу.

"Цього року запуститься декілька рішень. З першого жовтня хочемо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні", - розповіла вона.

Легалізація медичного канабісу в Україні

На початку 2023 року профільний Комітет Ради підтримав законопроект щодо використання медичного канабісу в Україні. Також президент Володимир Зеленський виступав за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

21 грудня 2023 року Рада у другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в країні. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів. А 15 лютого цього року Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні

Після цього необхідно пів року, щоб закон запрацював. За цей період уряд має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМедичний канабіс