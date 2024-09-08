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В Украине с 1 октября заработает электронная система регулирования обращения медицинского каннабиса, - Минздрав

Иллюстративное фото: в Украине заработает система регулирования обращения медицинского каннабиса (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Система по регулированию обращения медицинского каннабиса в Украине заработает с 1 октября. В нем будут фиксироваться более 30 видов операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель министра здравоохранения Украины Марию Карчевич в эфире "Мы Украина".

По ее словам, в такой системе Министерство здравоохранения будет видеть "путь" медицинского каннабиса от семян и до отпуска в аптеке. Она отметила, что в системе будет фиксироваться более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.

"В этом году запустится несколько решений. С первого октября хотим запустить электронную систему, которая будет осуществлять контроль обращения медицинского каннабиса в Украине", - рассказала она.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

В начале 2023 года профильный Комитет Рады поддержал законопроект об использовании медицинского каннабиса в Украине. Также президент Владимир Зеленский выступал за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

21 декабря 2023 года Совет во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране. В общей сложности "за" отдали свои голоса 248 нардепов. А 15 февраля этого года Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

После этого необходимо полгода, чтобы закон заработал. За этот период правительство должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон начал действовать.

Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, – читайте в материале РБК-Украина по ссылке .

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Министерство здравоохранения УкраиныМедицинский каннабис