UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні з 1 жовтня почнуть вилучати з обігу ще одну монету

Фото: Монета номіналом 10 копійок почне виводитися з обігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні залишилися лише дві обігові монети: номіналом 10 та 50 копійок. Найдрібніші монети вже не потрібні і не виконують свої функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними пресслужби, поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу розпочнеться з 1 жовтня 2025 року.

Також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Проте ці монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення).

Як відбуватимуться готівкові розрахунки

За даними НБУ, банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.

Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Навіщо це потрібно

За даними НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - йдеться в повідомленні.

Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

 

Вилучення монет з обігу

Нагадаємо, НБУ продовжив термін обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом. Їх можна обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його завершення чи скасування.

Крім того, НБУ планує замінити назву "копійки" на "шаги" та надалі карбувати монети у 50 шагів.

Останнім часом НБУ друкує гривні переважно найбільших номіналів. У 2025 році банкноти номіналом 1000 гривень вийшли на перше місце за сумою і займають майже половину в грошовому обігу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українигривні