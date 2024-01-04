В Україні з 1 січня зросла вартість паспорта

Фото: Вартість паспорта в Україні зросла з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, посвідок на тимчасове/постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу (ДМС).

За даними ДМС, Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросла і загальна вартість. Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно. Подорожчали такі документи: Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 10 робочих днів, зросла з 1 січня з 820 до 874 гривень.

Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 20 робочих днів, зросла з 1 січня з 450 до 504 гривень.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні подорожчала з 918 до 1056 гривень.

Посвідка на постійне проживання в Україні подорожчала з 1013 до 1151 гривень.