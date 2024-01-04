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В Україні з 1 січня зросла вартість паспорта

Україна, Четвер 04 січня 2024 14:21
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В Україні з 1 січня зросла вартість паспорта Фото: Вартість паспорта в Україні зросла з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення ID-картки, посвідок на тимчасове/постійне проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу (ДМС).

За даними ДМС, Поліграфічний комбінат "Україна" підвищив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зросла і загальна вартість.

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше видається безкоштовно.

Подорожчали такі документи:

  • Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 10 робочих днів, зросла з 1 січня з 820 до 874 гривень.
  • Вартість паспорта громадянина України (ID-картка), який видається у строк до 20 робочих днів, зросла з 1 січня з 450 до 504 гривень.
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні подорожчала з 918 до 1056 гривень.
  • Посвідка на постійне проживання в Україні подорожчала з 1013 до 1151 гривень.

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами подорожчала з 26 гривень до 230 гривень, прийняття теоретичного іспиту - з 13 гривень до 250 гривень, прийняття практичного іспиту - з 13 гривень до 420 гривень.

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