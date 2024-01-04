В Украине с 1 января выросла стоимость паспорта
В Украине с 1 января выросла стоимость оформления ID-карты, вид на временное/постоянное проживание и удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС).
По данным ГМС, полиграфический комбинат "Украина" повысил стоимость бланков отдельных биометрических документов. В этой связи выросла и общая стоимость.
Паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые выдается бесплатно.
Подорожали следующие документы:
- Стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта), выдаваемого в срок до 10 рабочих дней, выросла с 1 января с 820 до 874 гривен.
- Стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта), выдаваемого в срок до 20 рабочих дней, выросла с 1 января с 450 до 504 гривен.
- Документ на временное проживание в Украине подорожал с 918 до 1056 гривен.
- Документ на постоянное проживание в Украине подорожал с 1013 до 1151 гривен.
Напомним, в Украине резко подорожала выдача водительских прав, сдача экзаменов и регистрация авто. Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами подорожала с 26 гривен до 230 гривен, принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен, принятие практического экзамена - с 13 гривен до 420 гривен.