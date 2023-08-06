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Українець здобув "срібло" у Суперфіналі КС зі стрибків у воду

Фото: спортсмен Олексій Середа (FINA)
Автор: Каріна Левицька

Українець Олексій Середа здобув срібну нагороду у Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду, що нині проходить у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України

17-річний спортсмен показав другий результат (480.45) в індивідуальних стрибках з вишки 10 м, поступившись лише чотириразовому чемпіону світу китайцю Ян Хао (537.25), і на 12.4 бала випередивши бронзового призера британця Ноа Уільямса.

"Вітаємо нашого юного віцечемпіона та весь тренерський штаб збірної України", - наголосили в комітеті.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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