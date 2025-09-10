Украинец одержал победу на ЧМ по боксу в Англии: Жасан пробился в четвертьфинал
Украинский боксер Даниил Жасан пробился в 1/4 финала чемпионата мира по боксу 2025 года, который проходит в Ливерпуле. В поединке 1/8 финала украинец одержал единогласную победу над ирландцем Брайаном Ли Кеннеди -5:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Жасан продолжает победную серию
Во вторник, 9 сентября, представитель весовой категории до 86 кг Даниил Жасан провел второй бой на чемпионате мира.
Украинский боксер полностью доминировал над соперником, нанес больше точных ударов и контролировал ход поединка в каждом из раундов.
Во втором раунде Ли Кеннеди побывал в нокдауне. Благодаря уверенной игре Жасан одержал победу единогласным решением судей - 5:0.
На старте турнира украинский боксер победил немца Аммара Абдулджабара, закрепив статус одного из лидеров в своей весовой категории.
Соперник в четвертьфинале - опытный грузин
В следующем поединке, который состоится 12 сентября, Жасан встретится с грузином Георгием Кушиташвили.
Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, чемпионом Европы 2022 года и многократным призером международных и национальных турниров. Противостояние обещает быть одним из ключевых в этой весовой категории.
Женщины также демонстрируют успехи
Накануне, украинская боксерка Анна Охота в своем стартовом поединке победила Данишу Матиагалан из Сингапура.
Она стала первой украинской спортсменкой, которая преодолела стартовый раунд на этом чемпионате.
О чемпионате мира 2025 года
Чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing стартовал 4 сентября в Ливерпуле на арене "Liverpool Arena".
Турнир продлится до 14 сентября, во время которого спортсмены разыграют 20 комплектов наград в мужских и женских весовых категориях.
Украинские боксеры демонстрируют высокий уровень подготовки и уже сейчас имеют шансы на медали в Ливерпуле, подчеркивая статус Украины как одной из сильных боксерских наций в мире.
Ранее мы сообщили о том что легендарные Тайсон и Мейвезер проведут выставочный бой.
Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.