ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинец одержал победу на ЧМ по боксу в Англии: Жасан пробился в четвертьфинал

Среда 10 сентября 2025 13:25
UA EN RU
Украинец одержал победу на ЧМ по боксу в Англии: Жасан пробился в четвертьфинал Даниил Жасан (фото: instagram.com/zhassssss)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боксер Даниил Жасан пробился в 1/4 финала чемпионата мира по боксу 2025 года, который проходит в Ливерпуле. В поединке 1/8 финала украинец одержал единогласную победу над ирландцем Брайаном Ли Кеннеди -5:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Жасан продолжает победную серию

Во вторник, 9 сентября, представитель весовой категории до 86 кг Даниил Жасан провел второй бой на чемпионате мира.

Украинский боксер полностью доминировал над соперником, нанес больше точных ударов и контролировал ход поединка в каждом из раундов.

Во втором раунде Ли Кеннеди побывал в нокдауне. Благодаря уверенной игре Жасан одержал победу единогласным решением судей - 5:0.

На старте турнира украинский боксер победил немца Аммара Абдулджабара, закрепив статус одного из лидеров в своей весовой категории.

Соперник в четвертьфинале - опытный грузин

В следующем поединке, который состоится 12 сентября, Жасан встретится с грузином Георгием Кушиташвили.

Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, чемпионом Европы 2022 года и многократным призером международных и национальных турниров. Противостояние обещает быть одним из ключевых в этой весовой категории.

Женщины также демонстрируют успехи

Накануне, украинская боксерка Анна Охота в своем стартовом поединке победила Данишу Матиагалан из Сингапура.

Она стала первой украинской спортсменкой, которая преодолела стартовый раунд на этом чемпионате.

О чемпионате мира 2025 года

Чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing стартовал 4 сентября в Ливерпуле на арене "Liverpool Arena".

Турнир продлится до 14 сентября, во время которого спортсмены разыграют 20 комплектов наград в мужских и женских весовых категориях.

Украинские боксеры демонстрируют высокий уровень подготовки и уже сейчас имеют шансы на медали в Ливерпуле, подчеркивая статус Украины как одной из сильных боксерских наций в мире.

Ранее мы сообщили о том что легендарные Тайсон и Мейвезер проведут выставочный бой.

Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Бокс
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России