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Українець відвідав Білий дім: фото зустрічі Байдена з чемпіоном США

Фото: Євген Чеберко з Кубком МЛС (instagram.com/cheber98)
Автор: Андрій Костенко

Захисник клубу "Коламбус Крю" з північноамериканської Вищої ліги соккеру (МЛС) Євген Чеберко разом с командою побував у резиденції президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Візит до Білого дому та зустріч з президентом – традиція для всіх чемпіонів професіональних ліг у США. "Коламбус Крю" з Чеберком у складі минулого сезону виграв Кубок МЛС.

"Сюрреалізм. Неймовірний момент у моєму житті. Я ніколи не думав про це, але життя знову показує, наскільки воно непередбачуване та неймовірне", – емоційно відреагував Чеберко на подію у особистому Instagram, додавши, що "ніколи про це не забуде".

У поточному сезоні "Коламбус", який захищає чемпіонський титул, фінішував у регулярному сезоні на другому місці в Східній конференції. Кращий результат показав лише "Інтер Маямі". Втім, попереду плей-офф, де й буде визначатися найсильніший.

Натомість на міжнародній арені команда Чеберка перемогла в Кубку ліг – турнірі, де грають найкращі колективи МЛС та чемпіонату Мексики. У фіналі "Коламбус" здолав "Лос-Анджелес" з іменитим французом Олів'є Жиру у складі.

Фото: "Коламбус Крю" у Білому домі (instagram.com/columbuscrew)

Хто такий Євген Чеберко

26-річний уродженець Мелітополя, вихованець дніпропетровського футболу. В УПЛ грав за "Дніпро" та луганську "Зорю".

З 2020 року виступає за межами України. В Європі захищав кольори австрійського клубу ЛАСК та хорватського "Осієка". З 2023 року грає в МЛС.

Виступав за юнацькі і молодіжну збірні України. У 2020 році провів одну гру в складі національної команди.

До слова, раніше писали за кого вболіває Камала Гарріс і як вона по-спортивному згрішила.

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