Украинец посетил Белый дом: фото встречи Байдена с чемпионом США

Визит в Белый дом и встреча с президентом – традиция для всех чемпионов профессиональных лиг в США. "Коламбус Крю" с Чеберко в составе в прошлом сезоне выиграл Кубок МЛС.

"Сюрреализм. Невероятный момент в моей жизни. Я никогда не думал об этом, но жизнь снова показывает, насколько она непредсказуема и невероятна", – эмоционально отреагировал Чеберко на событие в личном Instagram, добавив, что "никогда об этом не забудет".

В текущем сезоне "Коламбус", защищающий чемпионский титул, финишировал в регулярном сезоне на втором месте в Восточной конференции. Лучший результат показал только "Интер Майами". Впрочем, впереди плей-офф, где будет определяться сильнейший.

Зато, на международной арене команда Чеберко победила в Кубке лиг – турнире, где играют лучшие коллективы МЛС и чемпионата Мексики. В финале "Коламбус" одолел "Лос-Анджелес" с именитым французом Оливье Жиру в составе.

Фото: "Коламбус Крю" в Белом доме (instagram.com/columbuscrew)

Кто такой Евгений Чеберко

26-летний уроженец Мелитополя, воспитанник днепропетровского футбола. В УПЛ играл за "Днепр" и луганскую "Зарю".

С 2020 года выступает за пределами Украины. В Европе защищал цвета австрийского клуба ЛАСК и хорватского "Осиека". С 2023 года играет в МЛС.

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. В 2020 году провел одну игру в составе национальной команды.