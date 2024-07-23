Від бейсболу до баскетболу. За кого вболіває Гарріс і як по-спортивному згрішила

Віце-президентка США народилася і виросла в каліфорнійському Окленді. У 12 років вона з родиною переїхала до Монреаля. Утім, це не завадило політикині залишитися фанаткою команд затоки Сан-Франциско. До трійки таких належать бейсбольні "Джаєнтс", американофутбольні "Форті Найнерс" і баскетбольний "Голден Стейт".

Повернулася до Каліфорнії Гарріс у студенські роки. Тоді ж, вочевидь, відродилося її вподобання місцевих спортивних команд. Подальший же кар'єрний шлях – від окружного прокурора Сан-Франциско до сенатору штату – лише підживлював фанатську любов до згаданих колективів.

У 2019 році уважні та трохи невиховані вболівальники кинулися на Гарріс із докорами за симпатії до бейсбольних "Доджерс". Більше того, тоді ще кандидатка від Демократичної партії вчинила ледь не найбільший спортивний гріх – одягнула картуз команди з Лос-Анджелеса, що залишається найпринциповішим опонентом "Джаєнтс". Довелося прес-секретарці політикині Кірстен Аллен пояснити одному з видань, що Гарріс позичила бейсболку в чоловіка Дугласа Емгоффа (фаната "Доджерс"), оскільки банально забула головний убір удома.

"Моє серце вдосталь велике, щоб пишатися "Доджерс", коли вони грають з некаліфорнійською командою, але я підтримую "Джаєнтс". Та мій чоловік – фанат "Доджерс", тож у сім'ї маємо певну справедливість. На щастя, одна з команд грала жахливо, коли інша була на підйомі", – спробувала виправдатися вона.

До речі, на початку взаємин із юристом віце-президентка США виявила уявний інтерес до багаторазових чемпіонів НБА "Лейкерс". Спільний друг Емгоффа та Гарріс влаштував їм побачення наосліп, а в першому повідомленні для знайомства майбутній обранець політикині згадав про відвідини матчу "озерників".

"Я відписала, щоб привітатися і спланувати зустріч наступного дня. Далі я трохи ніяково написала "Вперед, "Лейкерс", хоча я насправді залишаюся фанаткою "Ворріорз", – пригадала віце-президентка в мемуарах.

Із "Голден Стейтом" пов'язано кілька публічних згадок від Гарріс. Зокрема, вона кілька разів згадувала в соцмережах про відвідини домашніх матчів "Ворріорз" у Сан-Франциско в час роботи генеральним прокурором Каліфорнії. А в сезоні 2015/16 окремим твітом відзначила рекордну кількість перемог Стефа Каррі та компанії в регулярному чемпіонаті (73 поєдинки).

У разі обрання на посаду президента США в Гарріс з'являться і нові спортивні "обов'язки". Вона навряд ганятиметься за рекордами Ейзенгауера в гольфі, але матиме нагоду приймати в Білому домі чемпіонів НБА, володарів Кубка Стенлі чи олімпійських чемпіонів. Та й спростувати приказку про всіх демократів, які "подають наче дівчатка", на старті бейсбольної Світової серії може спробувати...