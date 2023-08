Українець Скапінцев отримав нову нагоду закріпитися в НБА

25-річний українець підписав спеціальний договір Exhibit 10 із "Нікс". Він приєднається до середняка НБА в тренувальному таборі.

Скапінцев уклав із "Нью-Йорком" негарантовану угоду, яку клуб зможе трансформувати в двосторонній контракт. Разом із українським центровим на оглядинах залишиться Обадія Ноель. Він теж захищав кольори "Вестчестера" – фарм-клубу "Нікс" – у Джі-Лізі.

Цьогоріч Скапінцев зіграв 5 поєдинків у лавах "Нью-Йорка" в Літній лізі НБА. Середні цифри українця – 7.4 очок, 6.6 підбирань, 2.6 передачі та 0.4 перехоплень. На паркеті він у середньому проводив 17 хвилин.

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.

