Леброн несподівано змінив ігровий номер: які цифри обрав лідер "Лейкерс"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

38-річний форвард змінив ігровий номер до старту сезону 2023/24 НБА. Жива легенда асоціації завершив виступи з "шісткою" на спині.

Джеймс виступав під 6-м номером у складі "Маямі Гіт" у 2011-2014 рр. та в майці "Лейкерс" із 2022 року. Торік НБА вивела з обігу 6-й номер для всіх команд асоціації на честь Білла Расселла. Утім, власники "шісток" отримали змогу продовжувати виступи з номером легенди.

Відтепер Леброн знову виступатиме під 23-м номером. Ще один культовий номер, під яким усю кар'єру провів Майкл Джордан, не стане новим для лідера "Лейкерс". Він грав із ним у складі "Клівленда" та на першому етапі кар'єри в Лос-Анджелесі.

Узимку Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом усіх часів, побивши рекорд Абдула-Джаббара. Історичний кидок Леброна перервав матч на спеціальну церемонію. Джеймса з досягненням привітала сім'я і сам попередній рекордсмен.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Огайо, виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері рідного Акрона. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і нині визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард був чемпіоном НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Широкі бізнес-інтереси Джеймса можуть поширитися на купівлю франшизи в Лас-Вегасі.