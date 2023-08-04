Украинец Скапинцев получил новую возможность закрепиться в НБА
Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев продолжит борьбу за место в ростере команды Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс".
Об этом заявил журналист Иен Бэгли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
25-летний украинец подписал специальный договор Exhibit 10 с "Никс". Он присоединится к середняку НБА в тренировочном лагере.
Скапинцев заключил с "Нью-Йорком" негарантированное соглашение, которое клуб сможет трансформировать в двусторонний контракт. Вместе с украинским центровым на просмотре останется Обадия Ноэль. Он тоже защищал цвета "Уэстчестера" – фарм-клуба "Никс" – в Джи-Лиге.
В этом году Скапинцев сыграл 5 поединков в рядах "Нью-Йорка" в Летней лиге НБА. Средние цифры украинца – 7.4 очка, 6.6 подбора, 2.6 передачи и 0.4 перехвата. На паркете он в среднем проводил 17 минут.
Кто такой Дмитрий Скапинцев
Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.
Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.
В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.
Knicks имеет G League rights для Dmytro Skapintsev and Obadiah Noel, игроки они' signed to Exhibit 10 deals. Эксибит 10 просмотра является финансовый интенсивный для обычных игроков для проведения Westchester Knicks и они не могут сделать NBA ростер из тренирующегося театра. — Ian Begley (@IanBegley) August 3, 2023
К слову, ранее Леброн Джеймс сменил игровой номер перед новым сезоном НБА.
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