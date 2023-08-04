Украинец Скапинцев получил новую возможность закрепиться в НБА

Об этом заявил журналист Иен Бэгли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

25-летний украинец подписал специальный договор Exhibit 10 с "Никс". Он присоединится к середняку НБА в тренировочном лагере.

Скапинцев заключил с "Нью-Йорком" негарантированное соглашение, которое клуб сможет трансформировать в двусторонний контракт. Вместе с украинским центровым на просмотре останется Обадия Ноэль. Он тоже защищал цвета "Уэстчестера" – фарм-клуба "Никс" – в Джи-Лиге.

В этом году Скапинцев сыграл 5 поединков в рядах "Нью-Йорка" в Летней лиге НБА. Средние цифры украинца – 7.4 очка, 6.6 подбора, 2.6 передачи и 0.4 перехвата. На паркете он в среднем проводил 17 минут.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.