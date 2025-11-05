Українець отримав премію Wesley за боротьбу з російською та угорською пропагандою

У місті Буча Київської області 5 листопада відбулася церемонія вручення престижної угорської премії імені Джона Веслі. Її отримав голова громадської організації "Українські угорці" Крістіан Шкіряк.

Шкіряк отримав премію Wesley за активну проукраїнську позицію, протидію російській та угорській пропаганді й підтримку українських військових.

Хто такий Крістіан Шкіряк

Крістіан Шкіряк - етнічний угорець із Закарпаття, який у 2014 році був волонтером під час Революції Гідності. Повномасштабну війну він зустрів у Бучі, звідки встиг евакуюватися за кілька годин до окупації.

Після цього Шкіряк разом із військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктором Трошкі створив громадську організацію "Українські угорці". Вона займається налагодженням міжнаціонального діалогу, викриттям дезінформації та допомогою ЗСУ.



Крістіан також співпрацює зі своїм братом Антоном Шкіряком, нейрохірургом і засновником "Шкіряк Клінік" у Києві, через яку надають допомогу пораненим українським захисникам.

Що відомо про премію

Премія Wesley заснована Теологічним коледжем у Будапешті у 2012 році та вручається за "видатну суспільну роль" у житті угорського народу. Минулого року її отримав Посол США в Угорщині.

"Від імені інституту та всього угорського народу хочу вибачитися перед українцями і відзначити Крістіана найвищою для нас нагородою", - заявив ректор коледжу, пастор Габор Івані.

Символізм вручення премії

Івані, відомий критик уряду Віктора Орбана, назвав підтримку України "моральним обов’язком Європи" та заявив, що Орбан став "рупором Путіна в ЄС".



Проведення церемонії саме у Бучі - місті, що стало символом незламності, - стало знаком підтримки України з боку угорської академічної спільноти та жестом солідарності між двома народами.