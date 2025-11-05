ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой

Среда 05 ноября 2025 18:15
UA EN RU
Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой Фото: Кристиан Шкиряк получил венгерскую премию Wesley
Автор: Татьяна Веремеева

В городе Буча Киевской области 5 ноября состоялась церемония вручения престижной венгерской премии имени Джона Уэсли. Ее получил председатель общественной организации "Украинские венгры" Кристиан Шкиряк.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Шкиряк получил премию Wesley за активную проукраинскую позицию, противодействие российской и венгерской пропаганде и поддержку украинских военных.

Кто такой Кристиан Шкиряк

Кристиан Шкиряк - этнический венгр из Закарпатья, который в 2014 году был волонтером во время Революции Достоинства. Полномасштабную войну он встретил в Буче, откуда успел эвакуироваться за несколько часов до оккупации.

После этого Шкиряк вместе с военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Трошки создал общественную организацию "Украинские венгры". Она занимается налаживанием межнационального диалога, разоблачением дезинформации и помощью ВСУ.

Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой
Кристиан Шкиряк получил венгерскую премию Wesley

Кристиан также сотрудничает со своим братом Антоном Шкиряком, нейрохирургом и основателем "Шкиряк Клиник" в Киеве, через которую оказывают помощь раненым украинским защитникам.

Что известно о премии

Премия Wesley основана Теологическим колледжем в Будапеште в 2012 году и вручается за "выдающуюся общественную роль" в жизни венгерского народа. В прошлом году ее получил Посол США в Венгрии.

"От имени института и всего венгерского народа хочу извиниться перед украинцами и отметить Кристиана самой высокой для нас наградой", - заявил ректор колледжа, пастор Габор Ивани.

Символизм вручения премии

Ивани, известный критик правительства Виктора Орбана, назвал поддержку Украины "моральным долгом Европы" и заявил, что Орбан стал "рупором Путина в ЕС".

Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой
Украинец получил престижную венгерскую премию

Проведение церемонии именно в Буче - городе, который стал символом несокрушимости, - стало знаком поддержки Украины со стороны венгерского академического сообщества и жестом солидарности между двумя народами.

Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент готовится призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, считая, что правительство Виктора Орбана угрожает ценностям и правопорядку Евросоюза. Комитет ЕП уже одобрил промежуточный отчет в рамках процедуры по статье 7, инициированной еще в 2018 году из-за нарушения принципов демократии. Окончательное голосование за резолюцию запланировано на конец ноября в Страсбурге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место