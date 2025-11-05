Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой

Шкиряк получил премию Wesley за активную проукраинскую позицию, противодействие российской и венгерской пропаганде и поддержку украинских военных.

Кто такой Кристиан Шкиряк

Кристиан Шкиряк - этнический венгр из Закарпатья, который в 2014 году был волонтером во время Революции Достоинства. Полномасштабную войну он встретил в Буче, откуда успел эвакуироваться за несколько часов до оккупации.

После этого Шкиряк вместе с военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Трошки создал общественную организацию "Украинские венгры". Она занимается налаживанием межнационального диалога, разоблачением дезинформации и помощью ВСУ.



Кристиан также сотрудничает со своим братом Антоном Шкиряком, нейрохирургом и основателем "Шкиряк Клиник" в Киеве, через которую оказывают помощь раненым украинским защитникам.

Что известно о премии

Премия Wesley основана Теологическим колледжем в Будапеште в 2012 году и вручается за "выдающуюся общественную роль" в жизни венгерского народа. В прошлом году ее получил Посол США в Венгрии.

"От имени института и всего венгерского народа хочу извиниться перед украинцами и отметить Кристиана самой высокой для нас наградой", - заявил ректор колледжа, пастор Габор Ивани.

Символизм вручения премии

Ивани, известный критик правительства Виктора Орбана, назвал поддержку Украины "моральным долгом Европы" и заявил, что Орбан стал "рупором Путина в ЕС".



Проведение церемонии именно в Буче - городе, который стал символом несокрушимости, - стало знаком поддержки Украины со стороны венгерского академического сообщества и жестом солидарности между двумя народами.