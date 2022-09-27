Українець намагався виїхати до Румунії з підробленим посвідченням: з’ясувався цікавий момент

Українець намагався потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилось, що це вже його друга спроба перетнути кордон, що виявилась невдалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Якщо не вийшло з першого разу, то з другого… також не вийде. Прикордонники виявили чоловіка, який хотів потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням", - йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

Документ був без необхідних ступенів захисту, тому прикордонники швидко помітили фальшивку.

Також прикордонники з’ясували, що чоловік вже намагався виїхати з країни з підробленими документами.