Украинец пытался уехать в Румынию с поддельным удостоверением: выяснился интересный момент

Украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Если не вышло с первого раза, то из второго… тоже не получится. Пограничники обнаружили мужчину, который хотел попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Документ был без необходимой степени защиты, поэтому пограничники быстро заметили фальшивку. Также пограничники выяснили, что мужчина уже пытался уехать из страны с поддельными документами.