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Украинец пытался уехать в Румынию с поддельным удостоверением: выяснился интересный момент

Фото: украинец пытался уехать в Румынию с поддельным удостоверением (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Если не вышло с первого раза, то из второго… тоже не получится. Пограничники обнаружили мужчину, который хотел попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Документ был без необходимой степени защиты, поэтому пограничники быстро заметили фальшивку.

Также пограничники выяснили, что мужчина уже пытался уехать из страны с поддельными документами.

Как сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

Напомним, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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