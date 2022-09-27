Украинец пытался уехать в Румынию с поддельным удостоверением: выяснился интересный момент

Украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Если не вышло с первого раза, то из второго… тоже не получится. Пограничники обнаружили мужчину, который хотел попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Документ был без необходимой степени защиты, поэтому пограничники быстро заметили фальшивку.
Также пограничники выяснили, что мужчина уже пытался уехать из страны с поддельными документами.
Как сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.
Напомним, СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".
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