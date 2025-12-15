Українець на мотоциклі намагався прорватися до Румунії, його затримали (відео)

Як діє ДПСУ після затримання порушників на кордоні

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, що після затримання українців призовного віку під час спроби незаконного перетину кордону для виїзду з країни, працівники Державної прикордонної служби України інформують про це представників ТЦК та СП для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані

Окрім того, після затримання для порушників передбачена адміністративна відповідальність.