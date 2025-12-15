Украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию, его задержали (видео)

Мужчина на мотоцикле пытался прорваться через пункт пропуска на границе с Румынией. Однако ему это не удалось, нарушителя задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, вчера вечером в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле прибыл гражданин Украины, который пытался незаконно выехать в Румынию.
Осознавая отсутствие законных оснований для пересечения границы, он не собирался проходить погранично-таможенный контроль и на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.
Пограничники мгновенно среагировали, подали команду "Барьер" и задержали нарушителя. В отношении него составлены админпротоколы и вместе с мотоциклом переданы представителям Национальной полиции.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, что после задержания украинцев призывного возраста при попытке незаконного пересечения границы для выезда из страны, работники Государственной пограничной службы Украины информируют об этом представителей ТЦК и СП для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные
Кроме того, после задержания для нарушителей предусмотрена административная ответственность.