Украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию, его задержали (видео)

Как сообщается, вчера вечером в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле прибыл гражданин Украины, который пытался незаконно выехать в Румынию.

Осознавая отсутствие законных оснований для пересечения границы, он не собирался проходить погранично-таможенный контроль и на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.

Пограничники мгновенно среагировали, подали команду "Барьер" и задержали нарушителя. В отношении него составлены админпротоколы и вместе с мотоциклом переданы представителям Национальной полиции.