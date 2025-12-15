Українець на мотоциклі намагався прорватися до Румунії, його затримали (відео)

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися через пункт пропуску на кордоні з Румунією. Однак йому це не вдалося, порушника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Усвідомлюючи відсутність законних підстав для перетину кордону, він не збирався проходити прикордонно-митний контроль і на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Як повідомляється, вчора ввечері до пункту пропуску "Порубне" на мотоциклі прибув громадянин України, який намагався незаконно виїхати до Румунії.

Як діє ДПСУ після затримання порушників на кордоні

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповідали, що після затримання українців призовного віку під час спроби незаконного перетину кордону для виїзду з країни, працівники Державної прикордонної служби України інформують про це представників ТЦК та СП для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані

Окрім того, після затримання для порушників передбачена адміністративна відповідальність.