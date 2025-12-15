ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию, его задержали (видео)

Понедельник 15 декабря 2025 11:18
Украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию, его задержали (видео) Иллюстративное фото: украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мужчина на мотоцикле пытался прорваться через пункт пропуска на границе с Румынией. Однако ему это не удалось, нарушителя задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, вчера вечером в пункт пропуска "Порубное" на мотоцикле прибыл гражданин Украины, который пытался незаконно выехать в Румынию.

Осознавая отсутствие законных оснований для пересечения границы, он не собирался проходить погранично-таможенный контроль и на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.

Пограничники мгновенно среагировали, подали команду "Барьер" и задержали нарушителя. В отношении него составлены админпротоколы и вместе с мотоциклом переданы представителям Национальной полиции.

Как действует ГПСУ после задержания нарушителей на границе

Напомним, ранее в ГПСУ рассказывали, что после задержания украинцев призывного возраста при попытке незаконного пересечения границы для выезда из страны, работники Государственной пограничной службы Украины информируют об этом представителей ТЦК и СП для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные

Кроме того, после задержания для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

