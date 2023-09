Українець Кухаревич оформив дебютний гол у чемпіонаті Англії: відео

Англія, Чемпіоншип, 9-й тур

"Міллуолл" – "Свонсі" – 0:3

Голи: Лоу, 22 (пенальті), Граймс, 57, Кухаревич, 79

До столиці "лебеді" приїхали в статусі одного з аутсайдерів турніру. Однак, саме футболісти "Свонсі" зуміли відкрити рахунок на екваторі першої половини. Це Лоу впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Ще двічі валлійці забили після перерви. Спершу класним дальнім ударом відзначився Граймс, який змістився до центру з правого флангу та пробив із-за меж штрафного. Не обійшлося і без помилки воротаря, який не зміг скластися для сейву.

Добив "Міллуолл" Кухаревич. Українець з'явився з лави запасних на старті другого тайму. Забив же форвард на 79-й хвилині – Кі навісив від правого краю штрафного, а Кухаревич головою ефектно пробив голкіпера. Отже, 0:3 у підсумку та підйом у середину турнірної таблиці для "Суонсі".

Уродженець Рівненщини, вихованець луцької "Волині". На професіональному рівні дебютував за львівський "Рух" у липні 2020 року.

Після року в УПЛ перебрався до французького "Труа" за орієнтовно 300 тисяч євро. Закріпитися в Лізі 1 та бельгійській Лізі Жупіле в складі "Левена" (оренда) не зумів. Минулий сезон відіграв за "Хіберніан" у статусі орендованого – 15 матчів, 5 голів у шотландській Прем'єр-лізі.

Кухаревич поповнив українську колонію у чемпіонаті Англії. На рівні Прем'єр-ліги новий сезон розпочали Зінченко ("Арсенал"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Мудрик ("Челсі"), Забарний ("Борнмут") і Миколенко ("Евертон"). Статистика форварда – 7 матчів у всіх турнірах, 1 гол.

Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea



Beautiful header having come off the bench to seal all 3 points away at Millwall pic.twitter.com/sERzRqv2kP