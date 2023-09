Украинец Кухаревич оформил дебютный гол в чемпионате Англии: видео

Англия, Чемпионшип, 9-й тур

"Миллуолл" – "Свонси" – 0:3

Голы: Лоу, 22 (пенальти), Граймс, 57, Кухаревич, 79

В столицу "лебеди" приехали в статусе одного из аутсайдеров турнира. Однако именно футболисты "Суонси" сумели открыть счет на экваторе первой половины. Это Лоу уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Еще дважды валлийцы забили после перерыва. Сначала классным дальним ударом отличился Граймс. Он сместился в центр с правого фланга и побил из-за пределов штрафной. Не обошлось и без ошибки вратаря, который не смог сложиться для сэйва.

Добил "Миллуолл" Кухаревич. Украинец появился со скамейки запасных на старте второго тайма. Забил же форвард на 79-й минуте – Ки навесил от правого края штрафной, а Кухаревич головой эффектно пробил голкипера. Итак, 0:3 в итоге и подъем в середину турнирной таблицы для "Суонси".

Уроженец Ровненской области, воспитанник луцкой "Волыни". На профессиональном уровне дебютировал за львовский "Рух" в июле 2020 года.

После года в УПЛ перебрался во французский "Труа" за ориентировочно 300 тысяч евро. Закрепиться в Лиге 1 и бельгийской Лиге Жупиле в составе "Левена" (аренда) не сумел. Прошлый сезон отыграл за "Хиберниан" в статусе арендованного – 15 матчей, 5 голов в шотландской Премьер-лиге.

Кухаревич пополнил украинскую колонию в чемпионате Англии. На уровне Премьер-лиги новый сезон начали Зинченко ("Арсенал"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Мудрик ("Челси"), Забарный ("Борнмут") и Миколенко ("Эвертон"). Статистика форварда – 7 матчей во всех турнирах, 1 гол.

Mykola Kuharevich has scored his FIRST goal for new side Swansea



Beautiful header having come off the bench to seal all 3 points away at Millwall pic.twitter.com/sERzRqv2kP