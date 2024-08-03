Українець Ковтун вдруге фінішував за крок від медалей Олімпіади-2024

Філіппінець Карлос Едріель Юло став олімпійським чемпіоном. У вільних вправах він набрав 15.000 балів.

Переможець змагань лише на соті пункта випередив інших призерів. Ізраїльтянин Артем Долгопят відстав на 0.034 бала, а британець Джейк Джерман – на 0.067 бала. Натомість Ковтун програв переможцю більше, набравши 14.533 пунктів.

Тепер українець намагатиметься завоювати олімпійську нагороду на паралельних брусах. Там компанію Ковтуну складе співвітчизник Олег Верняєв. Фінал запланований на понеділок, 5 серпня.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки:

Карлос Едріель Юло (Філіппіни) – 15.000 балів Артем Долгопят (Ізраїль) – 14.966 Джейк Джерман (Сполучене Королівство) – 14.933

...4. Ілля Ковтун (Україна) – 14.533

Раніше Ковтун фінішував на четвертій позиції в особистому багатоборстві. Тоді український гімнаст претендував на медаль впродовж тривалого часу. Позбавили надії атлета на нагороду посередні виступи на кільцях і поперечині.