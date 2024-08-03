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Українець Ковтун вдруге фінішував за крок від медалей Олімпіади-2024

Фото: Подіум у спортивній гімнастиці знову без українців (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорців

Український гімнаст Ілля Ковтун прикро не потрапив у список медалістів Олімпійських ігор у вільних вправах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Філіппінець Карлос Едріель Юло став олімпійським чемпіоном. У вільних вправах він набрав 15.000 балів.

Переможець змагань лише на соті пункта випередив інших призерів. Ізраїльтянин Артем Долгопят відстав на 0.034 бала, а британець Джейк Джерман – на 0.067 бала. Натомість Ковтун програв переможцю більше, набравши 14.533 пунктів.

Тепер українець намагатиметься завоювати олімпійську нагороду на паралельних брусах. Там компанію Ковтуну складе співвітчизник Олег Верняєв. Фінал запланований на понеділок, 5 серпня.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки:

  1. Карлос Едріель Юло (Філіппіни) – 15.000 балів
  2. Артем Долгопят (Ізраїль) – 14.966
  3. Джейк Джерман (Сполучене Королівство) – 14.933

...4. Ілля Ковтун (Україна) – 14.533

 

Раніше Ковтун фінішував на четвертій позиції в особистому багатоборстві. Тоді український гімнаст претендував на медаль впродовж тривалого часу. Позбавили надії атлета на нагороду посередні виступи на кільцях і поперечині.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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Олімпіада 2024