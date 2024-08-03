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Украинец Ковтун второй раз финишировал в шаге от медалей Олимпиады-2024

Фото: Подиум в спортивной гимнастике снова без украинцев (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Украинский гимнаст Илья Ковтун досадно не попал в список медалистов Олимпийских игр в свободных упражнениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Филиппинец Карлос Эдриэль Юло стал олимпийским чемпионом. В вольных упражнениях он набрал 15.000 баллов.

Победитель соревнований только на сотые пункта опередил других призеров. Израильтянин Артем Долгопят отстал на 0.034 балла, а британец Джейк Джерман – на 0.067 балла. В то же время Ковтун проиграл победителю больше, набрав 14.533 пункта.

Теперь украинец постарается завоевать олимпийскую награду на параллельных брусьях. Там компанию Ковтуну составит соотечественник Олег Верняев. Финал намечен на понедельник, 5 августа.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины:

  1. Карлос Эдриэль Юло (Филиппины) – 15.000 баллов
  2. Артем Долгопят (Израиль) – 14.966
  3. Джейк Джерман (Соединенное Королевство) – 14.933

...4. Илья Ковтун (Украина) – 14.533

 

Ранее Ковтун финишировал на четвертой позиции в личном многоборье. Тогда украинский гимнаст претендовал на медаль в течение длительного времени. Лишили надежды атлета на награду посредственные выступления на кольцах и перекладине.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.

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Олимпиада 2024