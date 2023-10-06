Україна звернулася до МОК через прийняття РФ до свого складу "регіональних рад" в окупації

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету після того, як РФ визнала "регіональні спортивні організації" на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта .

Зазначається, що він надіслав офіційного листа президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху з проханням відреагувати на "визнання" Олімпійським комітетом Росії регіональних організацій незаконно окупованих українських територій.

Гутцайт зауважив, що олімпійські "ради" так званих "Луганської народної республіки", "Донецької народної республіки", Херсонську і Запорізьку "Олімпійські ради" було прийнято до складу ОК Росії на засіданні Виконкому 5 жовтня 2023 року.

Олімпійську "раду" Севастополя та Олімпійську раду республіки Крим було прийнято до ОКР 2016 року.

Росія грубо порушує Олімпійську хартію

Він зазначив, що включення Росією організацій, які представляють тимчасово окуповані території України, є грубим і явним порушенням Олімпійської хартії.

Олімпійський комітет Росії, за словами Гутцайта, не виконує своїх зобов'язань щодо дотримання положень Олімпійської хартії, не забезпечує дотримання Олімпійської хартії у своїй країні та бере участь у діяльності, що суперечить Олімпійській хартії.

МОК має запровадити санкції проти Росії

Україна просить Баха винести питання про це порушення на розгляд наступного засідання Виконкому МОК.

Також Гутцайт просить застосувати санкції щодо РФ, встановлені Олімпійською хартією, за таке грубе порушення принципів і основ олімпійського руху.

Що цьому передувало

Учора Росія включила до складу свого Олімпійського комітету "регіональні ради" на окупованій території України.

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков оголосив на засіданні виконкому організації, яке відбулося сьогодні, 5 жовтня, у Москві.

Він уточнив, що Олімпійський комітет Росії прийняв до свого складу "нових членів".