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Олімпійський комітет РФ включив до свого складу "ради" на окупованих територіях України

Росія, Четвер 05 жовтня 2023 17:08
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Олімпійський комітет РФ включив до свого складу "ради" на окупованих територіях України Фото: Ілюстративне фото (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Росія включила до складу свого Олімпійського комітету "регіональні ради" на окупованій території України.

Про це заявив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Чемпіонат.com".

Про це Поздняков оголосив на засіданні виконкому організації, яке відбулося сьогодні, 5 жовтня, у Москві.

Він уточнив, що Олімпійський комітет Росії прийняв до свого складу "нових членів".

Йдеться про так звані "регіональні олімпійські ради" на окупованих частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

Окупація та анексія українських територій

Російські окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, сфабрикувавши результати.

Вже 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Цього ж дня глава Кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих територій Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.

Головні заяви Путіна під час виступу в Кремлі читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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