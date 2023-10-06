Украина обратилась в МОК из-за принятия РФ в свой состав "региональных советов" в оккупации

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет после того, как РФ признала "региональные спортивные организации" на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта .

Отмечается, что он направил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой отреагировать на "признание" Олимпийским комитетом России региональных организаций незаконно оккупированных украинских территорий.

Гутцайт отметил, что олимпийские "советы" так называемых "Луганской народной республики", "Донецкой народной республики", Херсонский и Запорожский "Олимпийские советы" были приняты в состав ОК России на заседании Исполкома 5 октября 2023 года.

Олимпийский "совет" Севастополя и Олимпийский совет республики Крым были приняты в ОКР в 2016 году.

Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию

Он отметил, что включение Россией организаций, представляющих временно оккупированные территории Украины, является грубым и явным нарушением Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, по словам Гутцайта, не выполняет своих обязательств по соблюдению положений Олимпийской хартии, не обеспечивает соблюдение Олимпийской хартии в своей стране и участвует в деятельности, противоречащей Олимпийской хартии.

МОК должен ввести санкции против России

Украина просит Баха вынести вопрос об этом нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК.

Также Гутцайт просит применить санкции в отношении РФ, установленные Олимпийской хартией, за такое грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения.

Что этому предшествовало

Вчера Россия включила в состав Олимпийского комитета "региональные советы"на оккупированной территории Украины.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил на состоявшемся сегодня, 5 октября, заседании исполкома организации в Москве.

Он уточнил, что Олимпийский комитет России принял в свой состав "новых членов".