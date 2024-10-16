Україна звернулася до Міжнародної морської організації через удари РФ по портах Одеси

Російські окупанти останнім часом посилено атакують українські порти в Одесі. Тому Київ звернувся до Міжнародної морської організації із закликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили у МЗС, сьогодні, 16 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Одесі зустрівся з главами МЗС Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії.

Зокрема, чиновники провели зустріч із провідними експортерами сільськогосподарської продукції, вони розповіли про посилення терору РФ проти українських аграріїв, сільськогосподарської галузі та портової інфраструктури.

При цьому на зустрічі з міністрами закордонних справ восьми країн Сибіга звернув увагу колег на значне посилення ударів РФ по цивільних судах, зерносховищах, терміналах та іншій портовій інфраструктурі в Одесі.

"Усього за час повномасштабного вторгнення сталося понад 50 російських атак проти наших портів, внаслідок яких було пошкоджено понад 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільні судна, знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції", - розповів він.

Зокрема, лише за останній місяць удари окупантів пошкодили чотири судна, які перевозили зерно для Єгипту та кукурудза для Італії, а також гуманітарний вантаж для Палестини.

За словами Сибіги, у цьому контексті Україна закликала Міжнародну морську організацію направити до портів Великої Одеси міжнародну моніторингову місію.

Також глава українського МЗС запропонував колегам розглянути додаткову допомогу у страхуванні судів та терміналів.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила спільне рішення про виділення зимового пакету енергетичної підтримки України з боку Нордично-Балтійської вісімки. До нього увійде обладнання для посилення стійкості України.

До слова, Міжнародна морська організація була створена ще у 1959 році. Одна зі сфер діяльності - підвищення надійності та безпеки судноплавства у галузі міжнародної торгівлі.