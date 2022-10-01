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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спроби анексії території Росією

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 12:15
Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через спроби анексії території Росією Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб Росії анексувати території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті", - сказав він.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані Росією.

Своєю чергою Володимир Зеленський підкреслив, що Росія своїми спробами анексії тимчасово окупованих територій України досягне лише того, що прирівнює себе до так званих "ДНР" і "ЛНР".

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